"Ням-ням": жена Морозюка засветила сочную грудь

Ирина Морозюк взбудоражила сеть новым пикантным фото, на котором позирует в одном белье.
Жена футболиста Николая Морозюка Ирина, которая скучает уже третий месяц без мужа, опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она позирует в полупрозрачном зеленом белье.
Ирина Морозюк чуть не вывалила голую грудь из очень откровенного белья.
"Ждете выходных?", - спрашивает она под фото.
На фото она лежит на своей кровати, демонстрируя плоский живот и вывалив из крошечного сексуального бюстгальтера свою огромную грудь.
"Ням-ням", "Жгучая красотка Ирина", "Ax*ennая какая же ты...", "Красивая, "Як завжди - супер-мега крута", "Отменные груди виднеются сквозь бюстгальтер", "Колян не про футбол думает, у него коряга дымит постоянно)) Всю физуху забираешь у него)", - пишут в комментариях.
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