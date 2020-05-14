"Ням-ням": жена Морозюка засветила сочную грудь

Ирина Морозюк / Instagram

Жена футболиста Николая Морозюка Ирина, которая скучает уже третий месяц без мужа, опубликовала в своем Instagram откровенное фото, на котором она позирует в полупрозрачном зеленом белье.

Ирина Морозюк чуть не вывалила голую грудь из очень откровенного белья.

"Ждете выходных?", - спрашивает она под фото.

На фото она лежит на своей кровати, демонстрируя плоский живот и вывалив из крошечного сексуального бюстгальтера свою огромную грудь.

Ирина Морозюк / Instagram

"Ням-ням", "Жгучая красотка Ирина", "Ax*ennая какая же ты...", "Красивая, "Як завжди - супер-мега крута", "Отменные груди виднеются сквозь бюстгальтер", "Колян не про футбол думает, у него коряга дымит постоянно)) Всю физуху забираешь у него)", - пишут в комментариях.

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