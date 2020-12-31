Известный футболист на радостях после гола засветил интимные места

Спортсмен сначала сорвал с себя футболку, демонстрируя накачанный торс и кубики на прессе – а потом стянул с себя и шорты.
Нападающий парагвайского клуба Гуарани Рауль Бобадилья угодил в пикантный скандал из-за слишком бурного проявления своей радости по поводу гола.
Во время матча плей-офф в Первом дивизионе чемпионата Парагвая против команды Либертада Бобадилья забил решающий гол. Его мяч в ворота соперника увеличил разрыв между командами до счета 3:1 в пользу Гуарани.
Это настолько возбудило спортсмена, что тот сначала сорвал с себя футболку, демонстрируя накачанный торс и кубики на прессе – а потом стянул с себя и шорты. В итоге, помимо прекрасного гола, камеры запечатлели еще и интимные части Бобадильи.
Бобадилья уже дал понять, что сожалеет о содеянном.
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Автор: Диана Беловодская