В Динамо вспышка коронавируса: фамилии заразившихся футболистов

Футболисты Динамо заразились коронавирусом / ФК Динамо

В киевском Динамо заявили о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

"Жертвами" COVID-19 стали двое футболистов первой команды, сообщает клубный сайт.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.

После этого всем игрокам Динамо в экстренном порядке были проведены ПЛР-тесты на коронавирус. Все остальные результаты оказались негативными.

"Назарий и Роман изолированы от команды и пройдут двухнедельный карантин. Тренировочный процесс Динамо продолжается в штатном режиме. Медицинская группа клуба контролирует ситуацию и внимательно следит за здоровьем футболистов, тренеров и персонала. Кроме того, случай COVID-19 выявлен у одного из футболистов академической группы ребят 2006 года рождения. Все игроки этой возрастной группы Динамо отправлены на двухнедельный карантин", — добавили в Динамо.

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Напомним, ранее ультрас Динамо устроили протесты после назначения главным тренером Мирчи Луческу.