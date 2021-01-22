Легендарный Зинедин Зидан заболел коронавирусом

Зинедин Зидан / УНИАН

Зинедин Зидан (в прошлом ‒ легендарный игрок, чемпион мира и Европы) ‒ главный тренер мадридского Реала, заболел коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Достоверно известно, что анализ специалиста на COVID-19 показал положительный результат.

К слову, 20 января 2021 года Реал под руководством Зидана сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв выступающему в третьем дивизионе испанского чемпионата Алькояно в матче 1/16 финала (причем впервые в сезоне сыграл за мадридцев украинский вратарь Андрей Лунин). В дополнительное время, когда счет был 1:1, мадридцы остались в большинстве, однако впоследствии пропустили второй мяч и проиграли.

Как сообщают инсайдеры, провал в Кубке Испании не повлиял на настрой руководителей "Реала" в отношении Зидана. Они по-прежнему хотят дождаться концовки сезона, чтобы оценивать результаты команды по итогам ее выступления в главных турнирах – Примере (чемпионате Испании и Лиге чемпионов). Сам французский специалист тоже не готов принимать решение об уходе и в настоящий момент не собирается подавать в отставку.

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