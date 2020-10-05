Лидеров Шахтера Пятова и Степаненко скосил коронавирус

Андрей Пятов (первый слева), Тарас Степаненко (третий справа) / УНИАН

Игроки донецкого Шахтера и сборной Украины ‒ голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко ‒ заразились китайским коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Кроме того, Covid-19 был диагностирован у двух человек из персонала Шахтера.

Все игроки и сотрудники в полном составе ушел на самоизоляцию. 5 октября и 8 октября футболисты, тренерский штаб и персонал будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

Шахтер получили результаты ПЦР-тестов после матча пятого тура Украинской премьер-лиги против Десны (2:2). Пятов вышел в старте донецкого клуба, а Степаненко появился на поле после перерыва.

Более того, оба игрока проходили тестирование перед отъездом в сборную Украины. "Сине-желтые" 7 октября проведут товарищеский матч против Франции. 10 и 13 октября команда Андрея Шевченко сыграет с Германией и Испанией в Лиге наций. Всем матчи пройдут на стадионе НСК Олимпийский.

"Дорогие друзья! Сегодня после игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно. Но в любом случае, чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", — позже написал Степаненко на своей странице в Instagram.

Вместо Степаненко и Пятова в сборную Украины главный тренер Андрей Шевченко довызвал полузащитника Динамо Владимира Шепелева и голкипера Александрии Юрия Панькива.

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