Макгрегора задержали по подозрению в сексуальном насилии

Конор Макгрегор обвиняется в сексуальном насилии / UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор задержан правоохранительными органами на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия.

Как сообщает Daily Mail, звезду UFC также обвинили в непристойном поведении и взяли под стражу.

Представитель 32-летнего спортсмена подозрения отрицает и утверждает, что после допроса Макгрегора отпустили из изолятора.

Уточняется, что заявление в полицию на бойца смешанных единоборств поступило в полицию 10 сентября. После этого его задержали и допросили. Детали преступления не уточняются.

Читайте такжеУмер отец Хабиба Нурмагомедова"После жалобы… на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии", — сказано в сообщении прокуратуры.

Отметим, на Корсике ирландец находился вместе со своей женой. Он плавал на яхте и планировал принять участие в заплыве на 180 километров.

Кто стал жертвой преступления – пока неизвестно.