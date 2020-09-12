Макгрегора задержали по подозрению в сексуальном насилии

Спортсмена обвиняют в непристойном поведении.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор задержан правоохранительными органами на французском острове Корсика по подозрению в попытке сексуального насилия.
Как сообщает Daily Mail, звезду UFC также обвинили в непристойном поведении и взяли под стражу.
Представитель 32-летнего спортсмена подозрения отрицает и утверждает, что после допроса Макгрегора отпустили из изолятора.
Уточняется, что заявление в полицию на бойца смешанных единоборств поступило в полицию 10 сентября. После этого его задержали и допросили. Детали преступления не уточняются.
Читайте такжеУмер отец Хабиба Нурмагомедова"После жалобы… на действия, которые можно описать как попытка сексуального насилия и непристойного обнажения, Конор Энтони Макгрегор стал фигурантом слушаний в жандармерии", — сказано в сообщении прокуратуры.
Отметим, на Корсике ирландец находился вместе со своей женой. Он плавал на яхте и планировал принять участие в заплыве на 180 километров.
Кто стал жертвой преступления – пока неизвестно.
Ранее Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter опубликовал коллаж с поражениями Конора Макгрегора в трех весовых категориях. Таким образом россиянин отреагировал на слова ирландца после победы над Дональдом Серроне в турнире UFC 246.