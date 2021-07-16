"Не могли уснуть всю ночь": немецкая спортсменка рассказала о сексе на Олимпийских играх

Сьюзен Тидтке / Bild

Бывшая прыгунья в длину и участница двух Олимпийских игр Сюзен Тидтке высмеяла запрет организаторов Олимпиады в Токио заниматься сексом во время Игр. Дескать, решение принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

52-летняя немка считает, что им не удастся никак повлиять на атлетов. Серебряный призер чемпионата мира 1993 года рассказала, что секс – отдельная тема в Олимпийской деревне, передает издание The Sun со ссылкой на Bild

Тидтке отметила, что благодаря сексу и вечеринкам спортсмены пытаются выплеснуть все эмоции.

"Этот запрет – настоящее посмешище, как по мне. Он ничего не изменит. Секс всегда был отдельной темой в Олимпийской деревне. Во время Игр спортсмены находятся на своем физическом пике.

Когда соревнования заканчиваются им нужно выплеснуть энергию. Одна вечеринка сменяет другую, затем в дело включается алкоголь. Так получается, что люди занимаются сексом, некоторые из них стремятся к этому. Мы всегда слышали, как отрываются другие, иногда это не давало нам спать всю ночь", – рассказала Тидтке.

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Интересно, что участникам Олимпиады выдадут 160 тысяч презервативов несмотря на запрет заниматься сексом. В свою очередь производители социально-дистанцированных кроватей для комнат в олимпийской деревне отметили, что каждая из них может выдержать вес только двух человек, что послужило серьезным предупреждением от интима втроем.

Напомним, что игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде.