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Невеста Роналду огорошила фанатов внешним видом и засветила пышный бюст

20 ноября 2022, 23:37

Невеста лидера сборной Португалии Криштиану Роналду произвела настоящий фурор в США, пока ее муж в Катаре на Чемпионате мира.

Невеста Роналду Родригес
Невеста Роналду Родригес / instagram.com/georginagio

Пока знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду в Катаре готовится вывести свою сборную на первый поединок Чемпионата мира по футболу, его невеста Джорджина Родригес покоряет фанатов в США невероятным внешним видом.

Так, невеста лидера сборной Португалии произвела настоящий фурор на торжественной церемонии "Человек года", которая прошла в американском Лас-Вегасе.

28-летняя Джорджина Родригес пришла на гала-концерт в блестящем голубом платье, собрав восторженные отзывы поклонников.

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес / instagram.com/georginagio

Особое внимание папарацци и подписчиков Родригес в Instagram привлекло внушительное декольте испанки.

Напомним, в апреле этого года Криштиану Роналду забрал возлюбленную Родригес из роддома, через несколько дней после трагедии. Пара потеряла одного ребенка.

У Роналду и Родригес должна была родиться двойня, но, к сожалению, в родах мальчик умер, выжила только девочка. На своей страничке в Instagram Роналду опубликовал семейное фото, на котором запечатлены дома вместе с детьми и новорожденной.

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