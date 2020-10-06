Официально - два вратаря сборной Украины заразились коронавирусом

В распоряжении главного тренера Андрея Шевченко перед товарищеским матчем с Францией остался лишь один голкипер.
6 октября нынешнего года, в канун товарищеского матча с Францией двое вратарей сборной Украины ‒ Андрей Лунин (мадридский Реал) и Юрий Панькив (Александрия) получили положительные тесты на китайский коронавирус Covid-19.
Об это сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
Кроме того, положительный тест на коронавирус получил шеф-повар национальной сборной Любомир Тошич.
Результаты тестов всех остальных игроков, тренерского штаба и членов персонала оказались негативными. Сборная готовится к вечерней тренировке, которая должна состоятся на парижском стадионе Стад де Франс в 20:00 по киевскому времени.
Таким образом, единственным вратарем, который остался в распоряжении главного тренера украинцев Андрея Шевченко, остался киевский динамовец Георгий Бущан.
Более того, положительные тесты у Лунина и Панькива ставят под угрозу проведение самого матча с Францией.
Согласно первоначальному плану, матч Франция – Украина должен начаться в 22:10 по Киеву 7 октября.
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Коронавирус в сборной Украины - что было ранее:
- 5 октября стало известно, что игроки донецкого Шахтера и сборной Украины ‒ голкипер Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко ‒ заразились китайским коронавирусом Covid-19.
- Кроме того, Covid-19 был диагностирован у двух человек из персонала Шахтера.