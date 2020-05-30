"Вы — го*но": босс украинского клуба высказался после отмены матча из-за коронавируса

У игроков Карпат нашли коронавирус / ФК Карпаты

Совладелец Карпат Олег Смалийчук прокомментировал ситуацию вокруг отмены матча 24-го тура УПЛ между львовским клубом и Мариуполем.

Он подчеркнул, что Карпаты готовы к техническому поражению из-за отмены игры против Мариуполя, а также отметил, что не позволит очернить имидж клуба.

"Мы согласны на техническое поражение. Мы призываем не останавливать чемпионат. Мы создали нашу историю только на футбольных полях.

"Хочу напомнить авторам теорий заговоров, любителям копаться в грязном белье и договорняков в кабинетах: Мы — Карпаты. Вы — говно! Мы никому не позволим очернить имидж клуба", — написал Олег Смалийчук в своем Facebook.

Отметим, что ранее матч между Карпатами и Мариуполем был отменен из-за зафиксированных случаев заражения коронавирусом в расположении хозяев.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины официально прекратило карантин для футбольных матчей и с 30 мая начались матчи украинской Премьер-лиги.