Бронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порно

Мелисса Буланхаги / Globallookpress.com

Американо-филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги перешла из спорта в бизнес по производству порно.

В 2006 году Мелисса стала бронзовой призершей юниорского чемпионата США по фигурному катанию – а в 2020 году сменила амплуа на порноактрису.

Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira призналась, что разочаровалась в спорте после того, как не вошла в число тех, кто поехал на Олимпийские игры 2014. Разочарование вылилось в проблемы с алкоголем.

Однако со временем на смену алкогольным увлечениям бывшей спортсменки пришло увлечение порноиндустрией. Главным стимулом для Мелиссы стала возможность хорошо заработать.

"Сейчас я еще новичок в этом деле. Но я хочу расти в своей новой профессии", – поделилась своими планами Мелисса.

Отметим, что в спортивной копилке Буланхаги также имеется золото и серебро юниорских этапов Гран-при. В составе сборной Филиппин она завоевала два национальных титула и бронзу на Открытом чемпионате Азии 2013.

Напомним, Эсекьель Лавесси и Наталья Борхес попали в порно-скандал. Экс-футболиста и его девушку шантажировали их интимными фотографиями.

Мелисса Буланхаги – видео выступлений