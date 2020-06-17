Бронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порно

Девушка пообещала работать над собой и расти в своей новой профессии.
Американо-филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги перешла из спорта в бизнес по производству порно.
В 2006 году Мелисса стала бронзовой призершей юниорского чемпионата США по фигурному катанию – а в 2020 году сменила амплуа на порноактрису.
Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira призналась, что разочаровалась в спорте после того, как не вошла в число тех, кто поехал на Олимпийские игры 2014. Разочарование вылилось в проблемы с алкоголем.
Однако со временем на смену алкогольным увлечениям бывшей спортсменки пришло увлечение порноиндустрией. Главным стимулом для Мелиссы стала возможность хорошо заработать.
"Сейчас я еще новичок в этом деле. Но я хочу расти в своей новой профессии", – поделилась своими планами Мелисса.
Отметим, что в спортивной копилке Буланхаги также имеется золото и серебро юниорских этапов Гран-при. В составе сборной Филиппин она завоевала два национальных титула и бронзу на Открытом чемпионате Азии 2013.
Напомним, Эсекьель Лавесси и Наталья Борхес попали в порно-скандал. Экс-футболиста и его девушку шантажировали их интимными фотографиями.