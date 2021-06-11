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"Пусть вата пылает!": во Львове пообещали наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота России

11 июня 2021, 17:21

Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня. Начало матча в 22:00.

мяч, ворота
Во Львове пообещали наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота России / sport-xl.org

В субботу, 12 июня, состоится матч Евро-2020 между сборными Бельгии и России. За каждый гол в ворота российской сборной львовских болельщиков будут угощать пивом.

Как сообщает Lviv Fan Festival, во время Евро-2020 во Львове будет действовать фан-зона на улице Джерельная.. Организаторы пообещали наливать по 100 бокалов пива бесплатно за каждый гол в ворота сборной России в матче против Бельгии.

"Пусть вата пылает, а пиво наливается!", – написали организаторы Lviv Fan Festival.

Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня. Начало матча в 22:00.

Обе команды играли между собой в отборе на чемпионат Европы. Тогда бельгийцы дважды победили россиян. Первый матч в Бельгии закончился победой 3:1. А в Санкт-Петербурге россияне были разгромлены 1:4.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.

В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.

7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.

Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.

После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.

В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.

Евро-2020 новости футбола
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