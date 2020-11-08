Секс-скандал с Дзюбой: известная теледива ответила на интимный вопрос

Артем Дзюба угодил в секс-скандал / Скриншот

Скандал с интимным видео, в котором фигурирует игрок Зенита и уже бывший капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, прокомментировала спортивная телеведущая Мария Орзул.

В комментарии Подъему Орзул рассказала, что компрометирующий ролик не смотрела, а с Дзюбой давно не общается.

По ее словам, она пытается максимально отстраниться от скандала с Дзюбой.

"Мне удивительно, то есть прямо смешно. А я причем здесь… Ко мне это никакого отношения не имеет… Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся", — заявила телеведущая.

Отметим, что ранее ходили слухи о романе между Орзул и Дзюбой. При этом Дзюба занимался рукоблудием во время просмотра передачи с участием именно Орзул.

В то же время телеведущий Андрей Малахов своеобразно поддержал Дзюбу после того, как он угодил в секс-скандал.

Малахов решил в знак солидарности с Дзюбой тоже сфотографироваться в постели.

"Постель в отеле @lotte — это не футбольное поле! #дзюбалучший Держись!" — подписал свое фото Малахов в Instagram.

/ Instagram А.Малахова

Напомним, ранее в Сети опубликовали интимное видео с участием игрока Зенита и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. На опубликованных кадрах обнаженный Дзюба лежит на кровати и занимается самоудовлетворением.