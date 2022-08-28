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У знаменитой спортсменки во время выступления порвалось платье и выпала грудь

28 августа 2022, 21:54

Стоит отметить, что из записи трансляции организаторы вырезали выступление фигуристов.

фигуристка
Фигуристка обнажила грудь / скриншот

Британская фигуристка София Бушелл попала в неловкую ситуацию во время выступления на этапе Гран-при среди юниоров во французском Куршевеле.

Так, у 18-летней спортсменки, выступающей в паре с Алексом Лапски, во время проката порвались бретельки на платье.

Спортсменам пришлось ненадолго прервать выступление, чтобы поправить костюм.

Видео дня

Стоит отметить, что из записи трансляции организаторы вырезали выступление фигуристов.

В итоге Бушелл и Лапски получили за произвольный танец 49,32 балла.

Сумма за два проката составила 87,78 балла После выступления четырех дуэтов, это позволило занять им третье место.

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