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Украинская чемпионка засветила впечатляющую фигуру в одних стрингах

2 декабря 2021, 20:44

Виктория Погребняк в 2019 году стала чемпионкой мира по фитнесу.

Виктория Погребняк / Instagram

Украинская чемпионка по фитнесу и бодибилдингу Виктория Погребняк впечатлила фото, на котором она засветила свою шикарную фигуру.

Невероятным фото спортсменка поделилась в Instagram.

На снимке Погребняк продемонстрировала накачанное тело, стоя перед камерой в топике, стрингах и гетрах.

Поклонники оценили фото 31-летней украинской чемпионки сотнями лайков, а один из пользователей прокомментировал кадр лаконичным комплиментом: "Сногсшибательно".

Отметим, Виктория Погребняк из Полтавы. В 2019 году на чемпионате мира по фитнесу в Братиславе она обогнала россиянок и стала чемпионкой.

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Кроме того, в категории Вуменс физик более 163 см наши соотечественницы заняли весь пьедестал. Кроме "золота" Виктории Погребняк из Полтавы, "серебро" на счету днепрянки Любови Поповы. Наталья Прохорова с Полтавщины взяла "бронзу".

Ранее писали, как знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает разбивать сердца поклонникам со всего мира, публикуя в Instagram фотографии со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

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