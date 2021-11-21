Украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в крошечном бикини

Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

Звездная украинская спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась идеальной фигурой.

26-летняя прыгунья в длину поделилась кадром в Instagram, на котором она предстала в очках и крошечном зеленом бикини на фоне бассейна.

За несколько часов кадр спортсменки собрал более 10 тысяч лайков, но и множество восторженных комплиментов поклонников.

Бех-Романчук - серебряная призерка чемпионатов мира и Европы.

На Олимпиаде-2020 Марина не смогла взять медаль, заняв 5-е место.

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Ранее писали, как известная украинская тенисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.

32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме.

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