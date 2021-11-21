Украинская легкоатлетка ошеломила сексуальной фигурой в крошечном бикини

26-летняя прыгунья в длину поделилась кадром, на котором она предстала в крошечном зеленом бикини.
Звездная украинская спортсменка, легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась идеальной фигурой.
26-летняя прыгунья в длину поделилась кадром в Instagram, на котором она предстала в очках и крошечном зеленом бикини на фоне бассейна.
За несколько часов кадр спортсменки собрал более 10 тысяч лайков, но и множество восторженных комплиментов поклонников.
Бех-Романчук - серебряная призерка чемпионатов мира и Европы.
На Олимпиаде-2020 Марина не смогла взять медаль, заняв 5-е место.
Ранее писали, как известная украинская тенисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.
32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме.
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