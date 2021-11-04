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Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

4 ноября 2021, 03:34

Марина Бех-Романчук поделилась мыслями о смысле жизни.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / Инстаграм легкоатлетки

Известная украинская спортсменка, легкоатлетка, многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. Сейчас прыгунья морально перезагружается после неудачи на соревнованиях в Токио.

В своем Инстаграме девушка опубликовала пост, посвященный мыслям о смысле жизни. 26-летняя легкоатлетка прикрепила к этому посту фото, на котором она позирует в фиолетовой кофточке на голое тело.

"Мы часто боимся выходить за пределы зоны комфорта. А это нужно делать, потому что именно таким образом мы развиваемся", – подписала пост Бех-Романчук.

Подписчики оценили публикацию спортсменки, и на данный момент этот пост собрал уже почти 10 тысяч лайков.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук опубликовала новый пост / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук: достижения

  • В минувшем сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который состоялся в Торуни
  • На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
  • На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.
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Олимпиада-2020 новости шоу бизнеса Марина Бех-Романчук
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