Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / Инстаграм легкоатлетки

Известная украинская спортсменка, легкоатлетка, многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. Сейчас прыгунья морально перезагружается после неудачи на соревнованиях в Токио.

В своем Инстаграме девушка опубликовала пост, посвященный мыслям о смысле жизни. 26-летняя легкоатлетка прикрепила к этому посту фото, на котором она позирует в фиолетовой кофточке на голое тело.

"Мы часто боимся выходить за пределы зоны комфорта. А это нужно делать, потому что именно таким образом мы развиваемся", – подписала пост Бех-Романчук.

Подписчики оценили публикацию спортсменки, и на данный момент этот пост собрал уже почти 10 тысяч лайков.

Марина Бех-Романчук опубликовала новый пост / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук: достижения