Украинская топ-спортсменка очаровала поклонников пикантным фото

Марина Бех-Романчук поделилась мыслями о смысле жизни.
Известная украинская спортсменка, легкоатлетка, многократная чемпионка Украины Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. Сейчас прыгунья морально перезагружается после неудачи на соревнованиях в Токио.
В своем Инстаграме девушка опубликовала пост, посвященный мыслям о смысле жизни. 26-летняя легкоатлетка прикрепила к этому посту фото, на котором она позирует в фиолетовой кофточке на голое тело.
"Мы часто боимся выходить за пределы зоны комфорта. А это нужно делать, потому что именно таким образом мы развиваемся", – подписала пост Бех-Романчук.
Подписчики оценили публикацию спортсменки, и на данный момент этот пост собрал уже почти 10 тысяч лайков.
Марина Бех-Романчук: достижения
- В минувшем сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который состоялся в Торуни
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.
Автор: Денис Пономаренко