Знаменитая украинская чемпионка засветила грудь в бикини

Леся Цуренко любит удивлять своих поклонников.
Украинская теннисистка Леся Цуренко решила вновь порадовать своих поклонников жаркими фото в бикини в холодную зиму.
32-летняя киевлянка сразила наповал своих фанатов, показав спортивную фигуру в новом желтом бикини на жарком пляже Объединенных Арабских Эмиратах.
Фото спортсменка разместила на своей странице в Instagram.
В кадре Цуренко стоит на фоне дубайских небоскребов, подставляя под лучи заходящего солнца свое обнаженное тело.
"Кого волнуют теннисные тренировки и физподготовка? Фотографии в бикини намного лучше, правда?" – с иронией спросила у фоловеров Леся.
Напомним, Леся Цуренко завершила сезон уступив Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце.
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Австрийские соревнования уже покинули Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина.
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