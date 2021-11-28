Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом в Дубае

Леся Цуренко / https://www.instagram.com/lesiatsurenko/

Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает разбивать сердца поклонникам со всего мира, публикуя в Instagram фотографии со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

32-летняя спортсменка поразила своих фанатов, выложив роскошные снимки из отеля в Дубае.

В кадре Цуренко сидит на бортике бассейна демонстрируя потрясающе рельефное тело.

Под фото поклонники завалили украинку комментариями, признаваясь ей в любви и восхищаясь потрясающей фигурой.

Отметим, Леся Цуренко завершила сезон уступив Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце. Австрийские соревнования уже покинули Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина.

Читайте также: