Знаменитая украинская теннисистка поразила обнаженным телом в Дубае

Под фото поклонники завалили украинку комментариями.
Знаменитая украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает разбивать сердца поклонникам со всего мира, публикуя в Instagram фотографии со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.
32-летняя спортсменка поразила своих фанатов, выложив роскошные снимки из отеля в Дубае.
В кадре Цуренко сидит на бортике бассейна демонстрируя потрясающе рельефное тело.
Под фото поклонники завалили украинку комментариями, признаваясь ей в любви и восхищаясь потрясающей фигурой.
Отметим, Леся Цуренко завершила сезон уступив Алисон ван Эйтванк из Бельгии в рамках второго круга турнира в Линце. Австрийские соревнования уже покинули Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Ангелина Калинина.
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Автор: Мария Тупик