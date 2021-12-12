Звездная украинская легкоатлетка засветила пышные формы в купальнике

Снимки 26-летняя прыгунья в длину показала в соцсети.
Звездная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук опубликовала новое фото в соцсети и показала свои шикарные формы в купальнике.
Снимки 26-летняя прыгунья в длину показала на своей странице в Instagram.
Перед камерой легкоатлетка появилась в черном закрытом купальнике с эффектным вырезом на талии, который подчеркивал ее идеальную фигуру.
"Я кайфую от этой серии... а что скажете вы?", - подписала свой пост Марина.
В 2019 году Бех-Романчук стала серебряным призером чемпионата мира.
Также на чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), и выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе).
Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.
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Ранее писали, как известная украинская теннисистка Леся Цуренко, впервые за много лет покинувшая топ-100 рейтинга WTA, проводит свободное от выступлений на корте время и наслаждается заслуженным отдыхом.
32-летняя спортсменка проводит отпуск в Дубае. Снимок в бикини с местного пляжа украинка опубликовала на своей странице в инстаграме.
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