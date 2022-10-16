Звездная украинская спортсменка устроила пожар в Сети и вывалила пышную грудь

Спортсменка получила массу восторженных комментариев о своей фигуре.
Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук собрала массу восторженных комментариев от поклонников, похваставшись пляжной обновкой.
26-летняя уроженка Хмельниччины снялась в новом купальнике во время отдыха на курорте в Буковеле.
Спортсменка показала пышную грудь с новом купальнике с большим вырезом, который подчеркивает все женственные формы спортсменки.
В Instagram Марины Бех-Романчук устроили настоящий пожар под фотографиями.
Спортсменка получила массу восторженных комментариев.
Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.
Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.
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