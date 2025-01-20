"А я им зачем": жена Остапчука рассказала, общается ли она с детьми мужа

Екатерина Остапчук не общается с детьми мужа от предыдущего брака, но готова наладить контакт при одном условии.

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Остапчук заговорила о детях мужа от первого брака / Коллаж: Главред, фото: instagram/vova_ostapchuk

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Дети Владимира Остапчука живут в Канаде

Екатерина Остапчук не общается с детьми мужа от первого брака, однако готова наладить контакт

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук, рассказала о своих отношениях с детьми мужа от первого брака.

В своем Instagram она уточнила, что 11-летняя Эмилия и 6-летний Эван сейчас живут с мамой в Канаде, поэтому они еще не имели возможности встретиться лично. Однако дети поддерживают связь с отцом онлайн.

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Впрочем, со своим младшим братиком Тимофеем дети Остапчука от первого брака познакомились почти сразу после его рождения, поскольку мужчина показывает малыша во время их видеозвонков.

"Старшие живут в Канаде, общаются с папой. Братика им показываем, а я им зачем?" - написала она.

Екатерина отметила, что пока она не общается, но не против наладить контакт, если это позволит их мама.

Скриншот / Фото: instagram/poka.tya

Семья Владимира Остапчука - последние новости по теме

Как писал Главред, 10 декабря Владимир Остапчук и его жена Полтавская в социальных сетях опубликовали радостную новость - они стали родителями. Как и предполагалось, Катя родила мальчика. Его назвали Тимофеем. Известно, что Тимофей - первенец Екатерины Полтавской. У Владимира Остапчука есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Через две недели после его рождения Остапчук решил поделиться в своем блоге, как теперь изменилась его жизнь. Семейную идиллию жена решила снять на видео: сперва она показала своих любимых мужчин, а позже появились смешные кадры - как теперь ее муж смотрит кино. Вместе с Тимом "клевать носом" начал и сам ведущий - праздничная атмосфера, тихий вечер и тепло заморили уставшего отца.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Поют все), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Екатериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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