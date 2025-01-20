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"А я им зачем": жена Остапчука рассказала, общается ли она с детьми мужа

Марина Фурман
20 января 2025, 12:03
493
Екатерина Остапчук не общается с детьми мужа от предыдущего брака, но готова наладить контакт при одном условии.
Остапчук с женой
Остапчук заговорила о детях мужа от первого брака / Коллаж: Главред, фото: instagram/vova_ostapchuk

Коротко:

  • Дети Владимира Остапчука живут в Канаде
  • Екатерина Остапчук не общается с детьми мужа от первого брака, однако готова наладить контакт

Третья жена шоумена Владимира Остапчука - Екатерина Остапчук, рассказала о своих отношениях с детьми мужа от первого брака.

В своем Instagram она уточнила, что 11-летняя Эмилия и 6-летний Эван сейчас живут с мамой в Канаде, поэтому они еще не имели возможности встретиться лично. Однако дети поддерживают связь с отцом онлайн.

видео дня

Впрочем, со своим младшим братиком Тимофеем дети Остапчука от первого брака познакомились почти сразу после его рождения, поскольку мужчина показывает малыша во время их видеозвонков.

"Старшие живут в Канаде, общаются с папой. Братика им показываем, а я им зачем?" - написала она.

Екатерина отметила, что пока она не общается, но не против наладить контакт, если это позволит их мама.

Скриншот
Скриншот / Фото: instagram/poka.tya

Семья Владимира Остапчука - последние новости по теме

Как писал Главред, 10 декабря Владимир Остапчук и его жена Полтавская в социальных сетях опубликовали радостную новость - они стали родителями. Как и предполагалось, Катя родила мальчика. Его назвали Тимофеем. Известно, что Тимофей - первенец Екатерины Полтавской. У Владимира Остапчука есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Через две недели после его рождения Остапчук решил поделиться в своем блоге, как теперь изменилась его жизнь. Семейную идиллию жена решила снять на видео: сперва она показала своих любимых мужчин, а позже появились смешные кадры - как теперь ее муж смотрит кино. Вместе с Тимом "клевать носом" начал и сам ведущий - праздничная атмосфера, тихий вечер и тепло заморили уставшего отца.

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Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Поют все), актер (кино и дубляж) и комик.

От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Екатериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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