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Еще не испытывала такой боли: Кардашьян ошарашила видом спины после корсета

Алена Кюпели
14 февраля 2025, 10:53
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Ким Кардашьян показала, что ей пришлось терпеть во время мероприятия ради красоты.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала свою спину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кратко:

  • Кардашьян показала, что с ее спиной сделал корсет
  • Как она отнеслась к этой боли

Голивудская светская дива Ким Кардашьян продемонстрировала болезненную сторону своих невероятных луков.

Как пишет The Daily Mail, подготовка 44-летней звезды реалити-шоу к мероприятию Met Gala была продемонстрирована во втором эпизоде ​​шестого сезона "Семейки Кардашьян".

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Тема бала Met Gala 2024 года — "Сад времени", вдохновленная историей Дж. Г. Балларда, а Ким появилась в уникальном металлическом платье от Джона Гальяно, директора моды Maison Margiela.

Тот самый корсет
Тот самый корсет / Фото The Daily Mail

Уникальный наряд также потребовал от Ким надеть невероятно тугой корсет, что, как она призналась, было невероятно болезненно. В этом ее поклонники убедились сами, когда она продемонстрировала все следы на спине после снятия корсета.

Когда вечер подошел к концу, Ким вернулась в отель, где она встретила своего давнего парикмахера Криса Стэплтона и сказала ему: "Я никогда раньше не испытывала такой боли".

Ким Кардашьян и ее спина
Ким Кардашьян и ее спина / Фото The Daily Mail

"Мне пришлось сидеть в двух разных точках", — сказала Ким, признавшись, что собиралась дважды улизнуть с ужина.

После того, как Ким сняла корсет, ее спина была ярко-красной, с дырками и нитками от корсета, врезавшимися в ее спину.

Когда продюсер спросил ее, стоила ли того боль, Ким честно ответила:"Абсолютно. Да. Я такая. Если ты хорошо выглядишь, все это того стоит".

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Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

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