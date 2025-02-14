Еще не испытывала такой боли: Кардашьян ошарашила видом спины после корсета

Кратко:
- Кардашьян показала, что с ее спиной сделал корсет
- Как она отнеслась к этой боли
Голивудская светская дива Ким Кардашьян продемонстрировала болезненную сторону своих невероятных луков.
Как пишет The Daily Mail, подготовка 44-летней звезды реалити-шоу к мероприятию Met Gala была продемонстрирована во втором эпизоде шестого сезона "Семейки Кардашьян".
Тема бала Met Gala 2024 года — "Сад времени", вдохновленная историей Дж. Г. Балларда, а Ким появилась в уникальном металлическом платье от Джона Гальяно, директора моды Maison Margiela.
Уникальный наряд также потребовал от Ким надеть невероятно тугой корсет, что, как она призналась, было невероятно болезненно. В этом ее поклонники убедились сами, когда она продемонстрировала все следы на спине после снятия корсета.
Когда вечер подошел к концу, Ким вернулась в отель, где она встретила своего давнего парикмахера Криса Стэплтона и сказала ему: "Я никогда раньше не испытывала такой боли".
"Мне пришлось сидеть в двух разных точках", — сказала Ким, признавшись, что собиралась дважды улизнуть с ужина.
После того, как Ким сняла корсет, ее спина была ярко-красной, с дырками и нитками от корсета, врезавшимися в ее спину.
Когда продюсер спросил ее, стоила ли того боль, Ким честно ответила:"Абсолютно. Да. Я такая. Если ты хорошо выглядишь, все это того стоит".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.
Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.
Вас также может заинтересовать:
- Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити
- Кардашьян требует, чтобы помощники выполнили это странное задание, прежде чем подавать кофе
- Похудела на 30 кг, убрав этот продукт: как теряла вес Кардашьян после родов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред