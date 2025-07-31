Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Ракам - хорошие новости, Водолеям - решение

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 1 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шут

Овен, вы известны своей энергичностью и лёгкой импульсивностью; однако именно это является частью вашего обаяния и тем, что людям нравится в вас.

Жизнь постоянно меняется, и сегодня вам может представиться возможность, которая зажжёт в вас искру и побудит исследовать то, что она может предложить.

Послание карты Таро Шут заключается в том, что поначалу люди могут не поддержать ваше решение. Им может показаться, что вы слишком торопитесь и совершаете ошибку. Поэтому, как всегда, делайте то, что для вас наиболее разумно.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Смерть, перевёрнутая

Телец, 1 августа 2025 года вы усвоите ценный урок о жизни: ситуации, которые кажутся безнадёжными, не всегда решены. Перевёрнутая карта Таро Смерть указывает на паузу или задержку в выполнении задачи.

Возможно, вам придётся пока отложить встречу, не определив дату, или то, что вы планировали сделать сегодня, может оказаться ненужным.

Главное — быть гибким, особенно учитывая, что, будучи фиксированным земным знаком, вы можете проявлять упрямство при изменении планов.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Королева Мечей

Близнецы, Королева Мечей, могут быть всем, что вам нужно от друга прямо сейчас. Умный и немного дерзкий. Человек с интуицией и толикой заботы.

В пятницу вы можете встретить кого-то, кто олицетворяет то, что вы ищете, и это даст вам надежду.

Если вы ищете психотерапевта, врача с хорошими манерами или наставника, которому можно доверять, сегодня — день, чтобы жить с широко открытыми глазами.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Мечей, перевёрнутая

Рак, исцеление требует времени, особенно когда кто-то причинил вам такую глубокую боль, что у вас разрывается сердце. Но 1 августа вы проснётесь и почувствуете, что жизнь изменилась к лучшему.

Вы не будете испытывать ужас, как в прошлом, когда думали о бывшем или ситуации, которая вас смущала. На смену вернётся что-то новое — чувство покоя и прощения.

Это хорошие новости от Тройки Мечей, перевёрнутой, Рак.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Императрица, перевёрнутая

Лев, вами управляет Солнце, и одна из ваших черт характера — творчество. Однако перевёрнутая карта Таро Императрица — знак того, что ваше воображение испытывает своего рода блок.

Один из советов для вас сегодня — заняться чем-то совершенно новым, чтобы пробудить вдохновение, удивление и благоговение. Отправьтесь туда, куда вы всегда мечтали, и исследуйте это место в эту пятницу, 1 августа.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Девятка Пентаклей

Дева, ваша цель — самостоятельность, а для вас это означает финансовую независимость. Сегодняшняя карта Таро Девятка Пентаклей — обнадеживающий знак будущего.

Независимо от вашего текущего финансового положения, вам будет легче наблюдать рост ваших финансов. Лучшее станет лучшим, а хорошее — великим!

1 августа может стать первым днём вашего финансового процветания. Вы готовы к проявлению изобилия, так что продолжайте работать.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Башня, перевёрнутая

Весы, всегда полезно заботиться о своём здоровье – духовном, физическом и эмоциональном.

Сегодняшнее послание от Башни – избавляться от всего, что создаёт проблемы в жизни или добавляет нежелательной и ненужной драмы, начиная с пятницы, 1 августа 2025 года.

Не позволяйте негативной энергии влиять на ваше тело или окружающую среду. Вы не можете контролировать других, но можете ограничить их влияние на вас.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, промедление может быть способом выражения отсутствия направления. Вы или кто-то из ваших знакомых можете не выполнять задачи вовремя.

Что происходит? Что происходит? Именно об этом предостерегает перевёрнутая Тройка Пентаклей 1 августа – ощущении, что жизнь идёт своим чередом, но зашла в тупик.

Возможно, они не знают, с чего начать, или не могут представить, как всё будет выглядеть после завершения.

Решить эту проблему может быть непросто, но возможно. Начните с вашего "зачем".

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Шестерка Мечей, перевёрнутая

Стрелец, вы не сможете заставить кого-то перестать быть упрямым, даже если попытаетесь убедить его сделать что-то для его же блага.

Сегодняшняя карта Таро Шестерка Мечей, перевёрнутая, предупреждает: избегайте ситуаций, которые отнимают время и силы.

Если вы видите, что кто-то ведёт себя сложно, и это лишь часть его личности, отпустите ситуацию. Сосредоточьтесь на себе.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Четверка Пентаклей

У Козерога всё может быть настолько стабильным, что зайдет в тупик. Хотя вам может нравиться осознание того, что вы находитесь в стабильной ситуации, это не всегда хорошо для отношений, дружбы или бизнеса.

Когда ситуация не развивается, она может постепенно потерять свою значимость. Сегодняшнее послание карты Таро "Четвёрка Пентаклей" — выйти из зоны комфорта, начиная с пятницы, 1 августа.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Король Мечей

Водолеи, как вы справляетесь с принятием важных решений? Нужно ли вам записывать всё, чтобы продумать свой план? Или вы предпочитаете молча обдумывать всё, пока не почувствуете, что ваш выбор верный, и не будете знать, что делать?

Принять уникальное решение, способное изменить вашу жизнь, можно всего за несколько секунд. Сегодня, 1 августа 2025 года, карта Таро "Король Мечей" указывает на важный момент, когда вы понимаете, что нужно действовать быстро.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Четверка Жезлов

Рыбы, похлопайте себя по спине, ведь, похоже, в вашей жизни происходит нечто невероятное, чем вы можете гордиться. Вы усердно работали над проектом или целью?

Есть ли у вас какие-то надежды на эту неделю, и они сбылись? Возможно, в вашем сердце есть крошечная надежда, но вселенная не разочарует вас в эту пятницу, 1 августа.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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