Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.
Овен
Карта Таро на субботу для Овна: Четверка Кубков, перевёрнутая
Овен, Четверка Кубков, перевёрнутая карта Таро, рассказывает о возрождении чувства ожидания и интереса к жизни.
В субботу вам может захотеться остаться дома и цепляться за то, что вас успокаивает, но сегодня сделайте наоборот.
Если вам хочется куда-нибудь сходить с друзьями или попробовать что-то в одиночку, сделайте это. Пора начинать новый период жизни.
Телец
Карта Таро на субботу для Тельца: Колесо Фортуны, перевёрнутая
В субботу, Телец, не позволяйте обстоятельствам диктовать вашу реакцию. Колесо Фортуны, перевёрнутая карта Таро, подразумевает потерю самообладания, но в конечном счёте именно вы решаете, как будете реагировать на окружающую обстановку.
Держите паузу, необходимую для реакции, и делайте паузу, когда чувствуете, что эмоции становятся сильными и трудно поддающимися контролю. Подумайте о том, чего вы хотите достичь в данный момент, и действуйте соответственно.
Близнецы
Субботняя карта Таро для Близнецов: Девятка Пентаклей
Близнецы, начните считать свои благословения, ведь Девятка Пентаклей символизирует получение награды за ваш труд, усилия и усердие. Суббота может стать для вас важным днём, и вы увидите, что произойдёт, если вы останетесь верны себе.
6 декабря ваша карта Таро не только обещает денежную выгоду, но и Луна войдёт в ваш дом личного богатства. Вы можете получить премию от работы или ценный подарок.
Рак
Субботняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов, перевёрнутая
Всему своё время и место, Рак, и ваша карта Таро, Тройка Жезлов, перевёрнутая, говорит о задержках, которые порождают разочарование и фрустрацию.
В субботу ничего не получится, как бы вы ни старались. Возможно, вы получите своего рода божественную защиту.
Отсрочка 6 декабря не обязательно означает отказ, но если вы спрашиваете себя, следует ли вам что-то делать или нет, прямо сейчас, ответ вашей карты — подождать.
Лев
Карта Таро на субботу для Льва: Двойка Кубков
Лев, ваша карта Таро на субботу — Двойка Кубков, символизирующая союз. Вы найдёте своё место в мире либо в партнёрстве, либо в группе друзей-единомышленников, которые разделяют ваши взгляды и разделяют ваши.
6 декабря вам дадут зелёный свет для общения и выхода в свет, чтобы завести новых друзей или посетить какое-либо мероприятие. Проявите себя с лучшей стороны, зная, что энергия, которую вы посылаете миру, способна привлечь к вам то, что вы хотите испытать.
Дева
Карта Таро на субботу для Девы: Девятка Мечей
Беспокойство может взять над вами верх, и Девятка Мечей символизирует проблемы, из-за которых вы не можете спать по ночам, думая о них в субботу. Вы можете поделиться своими мыслями с другом или записать их в дневник, если пока не хотите открываться другому человеку.
Не позволяйте тревогам помешать вам обрести покой и умиротворение. 6 декабря займитесь тем, что способствует исцелению. Когда ваши эмоции нуждаются в поддержке, не игнорируйте их.
Весы
Субботняя карта Таро для Весов: Справедливость
Весы, ваша карта Таро на субботу — Справедливость, карта, которой вы управляете, и она означает справедливость во всём, особенно во взаимодействии с другими людьми.
6 декабря вы можете почувствовать побуждение предпринять действия, чтобы принести гармонию и равновесие в свои отношения. Возможно, у вас есть на это веская причина.
Подходите к разговорам объективно и с достоинством. Старайтесь избегать ненужных конфликтов при разрешении возникающих конфликтов.
Скорпион
Субботняя карта Таро для Скорпиона: Двойка Мечей
Проверьте свои источники, Скорпион. Двойка Мечей символизирует задержку в принятии решений из-за ощущения, что нужно узнать что-то ещё.
В субботу полезно прислушиваться к своей интуиции и воздержаться от поспешных выводов. Сейчас вы можете чувствовать себя в тупике, и это нормально, ведь ваша интуиция подсказывает вам быть осторожнее.
6 декабря ваша карта Таро окажется в прямом положении. Если вам нужно знать, что делать, совет: прислушайтесь к своей интуиции, поскольку она, скорее всего, верна.
Стрелец
Карта Таро на субботу для Стрельца: Десятка Кубков, перевёрнутая
Даже когда всё идёт хорошо, в субботу может сохраняться чувство недовольства. Ваша Десятка Кубков, перевёрнутая, говорит об эмоциональной нехватке, которая требует удовлетворения чем-то чистым и благотворным.
6 декабря обратите внимание на то, что семья или друзья не оправдывают ожиданий. Спросите себя, что вы можете сделать, чтобы удовлетворить эту потребность в своём сердце, если сейчас вы не можете ничего изменить.
Небольшое изменение вашего мировоззрения может улучшить ваше настроение и помочь сделать всё гораздо лучше.
Козерог
Карта Таро на субботу для Козерога: Король Жезлов
Знай, кто ты, Козерог. Король Жезлов говорит о дальновидном лидере, и это ты. Суббота — ваш день, чтобы взять на себя ответственность за свою личность и принять её.
6 декабря вы можете выбрать: оставаться в тени или выйти вперёд, что потребует от вас ответственности и владения собой. Организуйте свой день с ответственностью. Позвольте своей влиятельной стороне проявиться.
Водолей
Субботняя карта Таро для Водолея: Император
Водолеи, сегодня стоит более организованно подходить к своему расписанию. Ваша карта Таро, Император, символизирует авторитарный, структурированный и тщательный контроль.
В субботу власть командовать в ваших руках. Вам не нужно прилагать много усилий, чтобы заявить о ней, достаточно признать, что она в вас есть.
6 декабря сформулируйте чёткие ожидания для себя и других. Подумайте о долгосрочных целях, которых вы хотите достичь, и посмотрите, как вы можете начать работать над их достижением уже сейчас.
Рыбы
Субботняя карта Таро для Рыб: Король Мечей
Рыбы, вы известны своей честностью, особенно в отношении к тем, кого любите. Ваша карта Таро, Король Мечей, символизирует ясность мышления, и вам, возможно, придётся принять решение, которое подвергнет сомнению ваши моральные принципы и ценности.
Возможно, вы будете чувствовать давление, вынуждающее вас поступиться своими собственными стандартами. Но не поддавайтесь давлению окружающих.
Твердо отстаивать свои убеждения может быть непросто, и в какой-то момент вы можете спросить себя, не слишком ли вы драматичны или радикальны в своих суждениях; однако вы не пожалеете о своей ошибке, если выбор соответствует вашему самоуважению.
Вы можете пожалеть о своей правоте, когда знали, что не стоит что-то делать, но потом, сделав, вы поймёте, что это было неправильно.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
