Инсульт и алкоголизм: как карма догнала актеров-путинистов из сериала "Сваты"

Алена Кюпели
2 октября 2025, 13:40
Что случилось с актерами украинского сериала "Сваты", которые поддержали террориста Путина, который напал на Украину.
Что случилось с актерами из "Сватов" / Коллаж Главред, фото скриншот

Популярный украинский сериал "Сваты", который завоевал сердца не только зрителей из Украины, а из соседней террористической России, которые даже называли его своим, выходил на протяжении 7 сезонов. В нем снимались, как украинские актеры, так и артисты из террористической России.

И когда РФ напала на Украину, некоторые актеры из России, которые снимались в Украине и в оккупированном Крыму, встали на сторону террориста Путина и поддержали его планы по захвату Украины.

Среди таких актеров оказался Федор Добронравов, который сыграл Ивана Бутько, Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху, и Олеся Железняк, которая воплотила роль Ларисы, а также Анатолий Васильев, который сыграл Юрия Анатольевича до 4 сезона сериала.

Есть еще и актеры-молчуны, среди которых Николай Добрынин, который сыграл роль Митяя. Несмотря на то, что он находится в украинской базе "Миротворец", он не поддерживал террориста Путина в открытую. Более того, некоторые полагают, что Добрынин тонко троллит оккупанта на своих страницах в социальных сетях.

Митяй молчит о войне в Украине
Митяй молчит о войне в Украине / Скриншот

Главред решил изучить вопрос кармы и посмотреть, как же сложилась судьба артистов, которые открыто поддержали террориста Путина, который нечеловечески уничтожает мирное население Украины.

Иван Бутько (Федор Добронравов)

Федор Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге Ростовской области в семье строителя и работницы хлебозавода. В детстве мечтал быть клоуном. А по факту стал тем, кто поддерживает его.

После завершения съемок в "Сватах", в марте 2018 года Федор Добронравов перенес инсульт прямо во время спектакля. Во время спектакля рука актера повисла плетью. Самочувствие госпитализированного артиста то улучшалось, то резко ухудшалось, пока ему не сделали операцию. Спустя месяц актер прошел реабилитацию и вернулся к съемкам.

Также Добронравов обратился в больницу в 2024 году. Жаловался на боль в шее, позвоночнике и болезненное глотание. У него обнаружили дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза. Актера экстренно перевели в нейрохирургическое отделение и провели операцию в области позвоночника. Он провел в стационаре больше недели. Сейчас он продолжается сниматься в российском кино и любить свою террористическую родину.

Иван Бутько продолжает любить Путина
Иван Бутько продолжает любить Путина / Скриншот сериала

Отметим, что Добронравов навещал российских оккупантов, которые убивали мирных жителей Украины в больнице, и желал им скорейшего выздоровления.

Валюха (Татьяна Кравченко)

Актриса родилась в Донецке 9 декабря 1953 года, сейчас ей 69 лет. В молодости она перебралась в Москву, где начала учится актерскому мастерству.

Кравченко, несмотря на долгие съемки в Украине, поддерживает Путина и агрессивную войну Кремля в Украине. Более того, актриса заявила, что если бы была моложе, то сама бы отправилась медсестрой на фронт, помогать оккупантам.

После съемок сериала, Кравченко не раз подозревали в алкоголизме. В прессе долго ходили слухи о зависимости актрисы, а масла в огонь подлил коллега по театру Станислав Садальский. Он обвинил Кравченко в алкоголизме, когда она пропустила их совместный спектакль. Сама актриса отрицает у себя алкогольную зависимость.

Ее алкогольную зависимость связывают с тем, что она влюбилась в своего экранного мужа - Ивана Бутько.

Валюха из Сватов страдает алголизмом
Валюха из Сватов страдает алголизмом / Скриншот сериала

Лариса (Олеся Железняк)

Олеся Железняк призналась в любви диктатору Путину после полномасштабного вторжения России в Украину. При этом, она также многие месяцы снималась в Украине и дружила с некоторыми украинскими звездами.

"Я чувствую, что наши ребята (российские военные) там воюют и за мою семью. И я живу с ощущением, что мы все у них в долгу. То, что я пришла в госпиталь, это малое, это совсем ничего по сравнению с тем, что делают они, стоя на защите нашей родины", — поддерживает путинистка оккупантов и насильников из РФ.

Путинистка после съемок в "Сватах" стала ненужной в РФ. "У меня до сих пор комплекс, что я мало снимаюсь. Хожу на пробы — меня не берут. Я понимаю, чтобы сниматься в кино, я должна нравиться режиссеру. Внешность у меня нестандартная, нужно, чтобы он увидел меня в роли" ‎, - жалуется актриса.

Путинистка Железняк не может найти работу
Путинистка Железняк не может найти работу / Скриншот сериала "Сваты"

Сериал "Сваты" - о чем он

Сериал "Сваты" - украинский комедийный телевизионный сериал студии "Квартал 95". За всё время существования проекта было выпущено семь сезонов сериала, а также мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя", телепередача "Сваты у плиты", мультсериал "Сватики" и цикл документальных фильмов "Сваты: Жизнь без грима" и "Сваты-6: За кадром".

Премьера первого сезона состоялась 28 декабря 2008 года. Финальная серия сериала вышла в эфир 30 декабря 2021 года.

