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Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

Алена Кюпели
5 апреля 2025, 15:24
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Запроданка Оксана Байрак снялась в откровенном виде и опозорилась в сети.
Путинистка Байрак решила, что ей есть, что показать
Путинистка Байрак решила, что ей есть, что показать / Коллаж Главред, Фото Instagram/ksanabayrak

Кратко:

  • Как выглядит предательница Байрак
  • Зачем она разделась

Cкандально известная режиссер телемелодрам Оксана Байрак, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-агрессор, снялась в откровенной фотосессии, выставив напоказ свое тело.

На своей странице в Instagram, предательница появилась в нижнем белье, правда далеко от камеры. Очевидно, что бы не шокировать публику своим видом.

видео дня
Оксана Байрак - одна из главных предателей Украины
Оксана Байрак - одна из главных предателей Украины / Фото Instagram/ksanabayrak

Путинистка также написала пост-признание себе любимой. В частности, она написала, что благодарна себе. "В 61 имею право на фривольные шалости! Это я о фото! С Днём рождения! Байрак! Знаешь, оставайся такой forever! Люблю тебя, ой, себя нереально! Так, ведь, есть за что", - хвастается собой запроданка.

Оксана Байрак пытается стать популярной
Оксана Байрак пытается стать популярной / Фото Instagram/ ksanabayrak

Престарелой путинистке явно чего-то не хватает, ведь она постоянно пытается показать себя в неглиже, несмотря на то, что на это "неглиже" неприятно смотреть.

Байрак стала сниматься в постели
Байрак стала сниматься в постели / Фото Instagram/ksanabayrak
Байрак забыла сколько ей лет
Байрак забыла сколько ей лет / Фото Instagram/ksanabayrak

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами. Что уже говорит об "адекватности" Байрак.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

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Кто такая Оксана Байрак

Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

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