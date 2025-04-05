Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

Запроданка Оксана Байрак снялась в откровенном виде и опозорилась в сети.

https://glavred.info/starnews/prestarelaya-putinistka-bayrak-razdelas-dlya-urodlivoy-fotosessii-10653380.html Ссылка скопирована

Путинистка Байрак решила, что ей есть, что показать / Коллаж Главред, Фото Instagram/ksanabayrak

Кратко:

Как выглядит предательница Байрак

Зачем она разделась

Cкандально известная режиссер телемелодрам Оксана Байрак, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-агрессор, снялась в откровенной фотосессии, выставив напоказ свое тело.

На своей странице в Instagram, предательница появилась в нижнем белье, правда далеко от камеры. Очевидно, что бы не шокировать публику своим видом.

видео дня

Оксана Байрак - одна из главных предателей Украины / Фото Instagram/ksanabayrak

Путинистка также написала пост-признание себе любимой. В частности, она написала, что благодарна себе. "В 61 имею право на фривольные шалости! Это я о фото! С Днём рождения! Байрак! Знаешь, оставайся такой forever! Люблю тебя, ой, себя нереально! Так, ведь, есть за что", - хвастается собой запроданка.

Оксана Байрак пытается стать популярной / Фото Instagram/ ksanabayrak

Престарелой путинистке явно чего-то не хватает, ведь она постоянно пытается показать себя в неглиже, несмотря на то, что на это "неглиже" неприятно смотреть.

Байрак стала сниматься в постели / Фото Instagram/ksanabayrak

Байрак забыла сколько ей лет / Фото Instagram/ksanabayrak

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами. Что уже говорит об "адекватности" Байрак.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Оксана Байрак Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред