Престарелая путинистка Байрак разделась для уродливой фотосессии

Кратко:
- Как выглядит предательница Байрак
- Зачем она разделась
Cкандально известная режиссер телемелодрам Оксана Байрак, которая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сбежала в страну-агрессор, снялась в откровенной фотосессии, выставив напоказ свое тело.
На своей странице в Instagram, предательница появилась в нижнем белье, правда далеко от камеры. Очевидно, что бы не шокировать публику своим видом.
Путинистка также написала пост-признание себе любимой. В частности, она написала, что благодарна себе. "В 61 имею право на фривольные шалости! Это я о фото! С Днём рождения! Байрак! Знаешь, оставайся такой forever! Люблю тебя, ой, себя нереально! Так, ведь, есть за что", - хвастается собой запроданка.
Престарелой путинистке явно чего-то не хватает, ведь она постоянно пытается показать себя в неглиже, несмотря на то, что на это "неглиже" неприятно смотреть.
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Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами. Что уже говорит об "адекватности" Байрак.
Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.
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Кто такая Оксана Байрак
Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.
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