София Налчаджиоглу удивила своим платье.

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София Налчаджиоглу - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Кратко:

Дочь Ани Лорак отпраздновала 14-летие

Как прошла вечеринка

Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак поделилась, как прошла вечеринка в честь дня рождения ее дочери Софии Налчаджиоглу.

На своей странице в соцсетях София опубликовала снимки, на которых засветился и новый муж ее мамы – испанец Исаак Виджраку.

видео дня

Стоит отметить, дочь предательницу выбрала для праздника достаточно откровенное красное платье с глубоким декольте.

София Налчаджиоглу / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Образ дополнили бусы и массивные браслеты, а вот Лорак была в черном приталенном платье.

"Сколько ей 16? А 25 дашь! Нарощенные ресницы, макияж, как у тети";

"Выглядит на все 30";

"Выглядит старше маманьки", - написали пользователи соцсети под публикацией девочки.

Ани Лорак с дочерью / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Внимание привлек и торт именинницы – двухэтажный, украшенный большими розами.

Праздничный торт дочери Ани Лорак / фото: instagram.com, София Налчаджиоглу

Также на празднике не было отца Софии – украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, но он ранее поздравил дочь в своих соцсетях.

"С днем рождения, моя принцесса! Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой – самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я – 12-го. Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты – мой свет, моя радость, моя гордость. Ты растешь доброй, умной и настоящей звездочкой, и я невероятно горжусь тобой. Каждую нашу встречу я жду как праздник, и каждый миг с тобой – бесценен", – написал Мурат.

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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