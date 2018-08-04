Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини

Слава Каминская покрасовалась в купальнике

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась снимками, на которых она запечатлена на отдыхе в Беларуси.

На своей странице в Instagram артистка выложила фото, на которых она позирует в купальнике в воде и на дереве, демонстрируя стройную фигуру.

"Мои рыбки, вот и подошел мой отпуск к своему завершению. Но и нескольких дней спа и жра вполне достаточно. Набралась сил и готова к приключениям. Просто хочется всем пожелать побольше отдыха и обнимашек. Это реально исцеляет, окрыляет и оплодотворяет", - написала под фото певица.

Фанаты остались в восторге от стройной фигуры Славы и оригинальных фото.

«Тростинка на ветру», «Русалка прям», «Очень секси. Прям очень», «Фоточка бомба», - расхваливали подписчики.

Ранее Слава из «НеАнгелов» похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе.