«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке

Вера Брежнева похвасталась фигурой

Известная украинская певица Вера Брежнева поразила поклонников откровенным нарядом на вечеринке в Монако, туда она отправилась со своей дочерью Соней Киперман.

Обе красавицы выбрали черные наряды для светского ужина, организованный ювелирным брендом Faidee, однако сексуальное черное платье-бюстье от Ulyana Sergeenko Брежневой притягивало больше взглядов. На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась стильными фото.

Подписчики отметили, что Брежнева выглядит как сестра Сони.

«Тот случай, когда не поймешь где мама, а где дочь», «Какая шикарная фигура», «Какие же вы красотки, как будто сестры-двойняшки. Фигуры потрясающие», «Не поймешь, где мама, а где дочка?! Не поверишь вернее...», - восхищались подписчики.

I got it from my mama Публикация от Sonya (@sonyavkiperman) 2 Авг 2018 в 3:03 PDT

Ранее дочь Брежневой показала образ в миниатюрном бикини: фото.