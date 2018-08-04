«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами

Глюкоза покрасовалась стройной фигурой

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в стильном купальнике.

Черно-белый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она позирует боком, демонстрируя соблазнительные изгибы.

«Я готова к отпуску. Как же я его ждала. Любимые, надеюсь, вы тоже смогли насладиться отдыхом и зарядились на длинную зиму! А те, кто нет, летим со мной! У нас есть еще месяц, чтобы все исправить», - подписала кадр артистка.

Фанаты певицы пожелали ей хорошего отдыха, и потребовали выставлять побольше подобных фото.

«Давай, давай, жду сладких фото!», «Хорошего отдыха! Красочных эмоций!», «Фигура супер. Просто на зависть злопыхателей», «Очень красивое тело, яркий пример работы над собой. Шикарная девушка», «Сексуальная куколка!», - восхищались фигурой поклонники.

Ранее Глюкоза засветила в купальнике больше, чем хотела.