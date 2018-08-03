Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник

Надежда Мейхер показала пышный бюст

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская поделилась с подписчиками фото, которое вызвало у них восторг.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует на отдыхе в Греции в черном купальнике, который подчеркивает ее внушительную грудь.

«Отпуск подходит к концу... А это значит, что Вас, дорогие мои, ждут творческие сюрпризы...», - заинтриговала поклонников певица.

Фанаты артистки не смогли сдержаться от комплиментов ее пышной груди.

«Да, сиськи и правда здоровенные», «Надя, милая, огонь», «Шикарная грудь», - отметили подписчики.

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