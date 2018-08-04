«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани

Анастасия Волочкова показала фото из бани

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новыми фото с бани.

На своей странице в Instagram она поделилась парой снимков, на которых позирует голышом в бане, прикрывая наготу пихтовыми ветвями.

«А любимая домашняя авторская русская баня, холодная купель и пихта-залог здоровья и чистоты», - отметила балерина.

Подписчики знаменитости раскритиковали ее за такие откровенные фото.

«Писька видна. Зачем это?», «Капец какая интересная! То писька, то сиська, то баня, то шпагат», «Мне одной все посты Насти напоминают объявление на Авито: "Продам себя. Торг"?», «Когда ты уже напаришься?», - возмущались подписчики.

Ранее Анастасия Волочкова показала отца, и рассказала о беде в семье.