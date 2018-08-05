«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье

Валерия Крук похвасталась шикарным телом в нижнем белье

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками откровенным фото.

На своей странице в Instagram она выставила снимок с давней фотосессии, на котором она позирует в соблазнительном пеньюаре, демонстрируя пышную грудь и стройные ножки.

Подписчики не жалели комплиментов, и расхвалили ее фигуру.

«Идеальная!», «Обожаю твои ноги», «Вау, Валерия, ты - королева», «Очень красивое белье», - восхищались фигурой поклонники.

Ранее Валерия Крук завела завела поклонников фото топлес.