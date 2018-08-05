«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье

Валерия Крук показала аппетитные формы в пеньюаре.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками откровенным фото.
На своей странице в Instagram она выставила снимок с давней фотосессии, на котором она позирует в соблазнительном пеньюаре, демонстрируя пышную грудь и стройные ножки.
Подписчики не жалели комплиментов, и расхвалили ее фигуру.
«Идеальная!», «Обожаю твои ноги», «Вау, Валерия, ты - королева», «Очень красивое белье», - восхищались фигурой поклонники.
Ранее Валерия Крук завела завела поклонников фото топлес.