Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть

Дима Билан в клипе "Пьяная любовь"

Известный российский певец Дима Билан выпустил новый музыкальный девятиминутный фильм совместно с певицей Polina на трек «Пьяная любовь».

Клип появился на официальном YouTube-канале артиста bilanofficial.

Ролик посвящен провинциальной свадьбе 90-х, с обязательными атрибутами этой эпохи: ковры, платья-"леопарды", фирменная стрижка с челкой у жениха, беременная невеста, тамада с "интересными конкурсами", неизбежная драка в финале.В эпизодах в клипе появились звезды 90-х и известные блогеры: Лолита Милявская в роли сотрудницы ЗАГСа, Наташа Королева в роли певицы на свадьбе, Анастасия Ивлеева, братья Эдгард и Аскольд Запашные с тигром Рики и другие.

Клип был обработана таким образом, что создается ощущение просмотра видеозаписи из 90-х годов, сделанной на VHS-кассету.

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