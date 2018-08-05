Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото

Руслана показала фигуру в купальнике

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко удивила поклонников фото с отдыха.

На своей странице в Instagram она поделилась снимками с отдыха у бассейна и в воде – знаменитость показала идеальные формы.

«Не пропустите лето! Оно прекрасно!», - призвала поклонников Руслана.

Подписчики певицы отметили, что 45-летняя артистка выглядит замечательно, и является мотивацией для многих.

«Фотомодель. Огонь просто!», «Богиня!», «Красавица! Невероятно вдохновляешь на то, чтобы оставаться в форме», - восхищались поклонники.

Ранее на Руслану накинулись из-за фото на руках у нардепа.