«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе

Олег Винник отметил 45-летие в Доминикане

Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, отправился отдыхать в Доминикану, однако и там не забывал о физических нагрузках.

Артист поделился на своей странице в Instagram видео, на котором он занимается спортом, используя необычные утяжелители – кокосы, которые сам сорвал с пальмы.

После того, как Винник выпил воду из кокоса, он решил размяться и поприседать, используя этот экзотический орех. Затем артист, держа в руках два кокоса, пробежался по живописным улицам туристического города. Он призвал подписчиков заниматься спортом.

«Вы, как всегда, оригинальны», «Ну, Олег, Вы юморист. Видео супер! Спасибо, что радуете нас», «Ты настоящий Тарзан!», «Классная зарядка вышла, весело с вами, Олег», - отзывались поклонники.

Ранее журналисты выяснили сумму растрат Винника на день рождения в Доминикане: видео.