«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке

Надя Дорофеева призналась, что зависима от латте

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала о своей самой вредной привычке.

Так как певица не курит, и не злоупотребляет алкоголем, своей вредной привычкой она считает употребление кофе, а именно – латте, передает Viva!.

«Все, кто смотрят DoDo Vlog, знают, что моя самая вредная привычка – это латте (смеется). Сейчас стараюсь пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное. Признаюсь, от латте я страшно зависима. Перед концертом, бывало, зрители передавали стаканчик кофе через охрану, чтобы поднять мне настроение», - призналась артистка.

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