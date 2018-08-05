Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото

Марина Бех - перспективная украинская легкоатлетка

Украинская легкоатлетка Марина Бех показала крупным планом подписчикам своего блога кубики пресса на обнаженном животе.

В Instagram спортсменка опубликовала снимок, на котором она запечатлена во время занятий спортом.

На фотографии 23-летняя спортсменка позирует в коротких шортах и топе. Поклонники оценили накачанный пресс легкоатлетки, а также ее очаровательную улыбку.

«Есть много вещей, которые могут заставить вас улыбаться», - подписала спортсменка снимок.

Марина Бех

Напомним, Марина Бех - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, участница летних Олимпийских игр 2016[1], победительница ряда европейских соревнований.

Как ранее сообщалось, одна из известных во всем мире рестлерш Эшли Флэр, получившая в свое время немало титулов, призналась журналистам, что прервала свою карьеру из-за лопнувших силиконовых имплантов.