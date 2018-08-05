Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских (ныне выступающая под псевдонимом NK), недавно побывавшая в больнице в качестве пациентки, опубликовала на своей странице в соцсети Instagram новый снимок, в который раз восхитивший ее поклонников.

На монохромном, в черно-белом снимке, певица оказалась запечатлена в кокетливок-коротком одеянии то ли платье, то рубахе белого цвета и корсете.

Настя Каменских

Также известно, что снимок сделала известный украинский fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Каменских похвасталась аппетитными формами в мини-бикини.