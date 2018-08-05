"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп

Не умеешь - не берись, а спалился, так не злись.
Скандально известная своими фотографиями российская балерина Анастасия Волочкова показала своим фанатам новое фото себя любимой в обнаженном виде - однако ой, какой ужас, кое-чего не учла.
Волочкова позирует на фотографии полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела полотенцем. Снимок артистка разместила на своей Instagram-странице.
Артистка сфотографировалась в зеркале ванной комнаты, на заднем плане показана приоткрытая дверь. Однако на этот раз пристальное внимание подписчиков Волочковой привлекло отнюдь не ее обнаженное тело, на что искренне расчитывала сама балерина, а искривленный от использования чьими-то кривыми неумелыми ручками фотошопа дверной косяк.
Читайте также«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из баниВидимо, Анастасия решила, что она немного не торт, и нужно подкорректировать свою фигуру и скрыть изъяны с помощью графического редактора. Однако убрать лишние объемы она убрала, а вот то, что от излишнего усердияза ней буквально "поплыла" дверь из-за неумения использовать "фотошоп" - она не увидела.
Подписчики среагировали на "косяк" кучей ядовитых комментариев.
Ранее Анастасия Волочкова показала отца, и рассказала о беде в семье.