"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп

Увлечение Волочковой фотошопом принесло ей новую проблему

Скандально известная своими фотографиями российская балерина Анастасия Волочкова показала своим фанатам новое фото себя любимой в обнаженном виде - однако ой, какой ужас, кое-чего не учла.

Волочкова позирует на фотографии полностью обнаженной, прикрыв интимные части тела полотенцем. Снимок артистка разместила на своей Instagram-странице.

Артистка сфотографировалась в зеркале ванной комнаты, на заднем плане показана приоткрытая дверь. Однако на этот раз пристальное внимание подписчиков Волочковой привлекло отнюдь не ее обнаженное тело, на что искренне расчитывала сама балерина, а искривленный от использования чьими-то кривыми неумелыми ручками фотошопа дверной косяк.

Читайте также«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из баниВидимо, Анастасия решила, что она немного не торт, и нужно подкорректировать свою фигуру и скрыть изъяны с помощью графического редактора. Однако убрать лишние объемы она убрала, а вот то, что от излишнего усердияза ней буквально "поплыла" дверь из-за неумения использовать "фотошоп" - она не увидела.

Подписчики среагировали на "косяк" кучей ядовитых комментариев.

Ранее Анастасия Волочкова показала отца, и рассказала о беде в семье.