Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото

Известная американская светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашян вместе со своими родными и единоутробными сестрами Кайли, Кендал и Хлои снялась в рекламе нижнего белья легендарной марки Calvin Klein.

Кардашян и ее сестры позировали на простынях в различных комплектах спортивных лифчиков и трусов.

«Быть мамой заставляет тебя думать ни о чем, кроме твоей семьи, все остальное исчезает. Ничто так не важно, как твоя семья, я думаю, это помогает быть сконцентрированной”, − сказала звезда реалити-шоу

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хлои Кардашьян снималась полуголой, будучи беременной первым ребенком.