"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм

Сергей Шнуров отметил, что это был бы успешный фильм

Лидер скандально известной российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что о прошедшем в РФ Чемпионате мира необходимо снять порнофильм.

"Это должна быть недлинная порнуха с элементами футбола", – уточнил артист в интервью для YouTube-канала комментатора Василия Уткина, которое опубликовали 2 августа.

Шнуров заявил, что фильм может длиться не более 20 минут, а в конце будет общая феерическая массовая оргия. Он предрек ленте "феноменальный мировой успех".

Читайте также"Были гон*оны - стали чемпионы": Слепаков и "Ленинград" записали песню о сборной России на ЧМ-2018Музыкант также признался, что ему "страшно представить", как бы отмечали в РФ чемпионство ее сборной.

"Праздновали бы по сей день, но страна бы встала. А так она хоть как-то там телепается", – пояснил Шнуров.

Напомним, российская фанатка, которую СМИ признали самой горячей болельщицей ЧМ-2018, оказалась порнозвездой.