В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье

Модель и звезда глянцевых журналов для мужчин Кейт Аптон, которая недавно объявила о своей беременности, снялась в новой компании бренда дорогого нижнего белья Yamamay.

Девушка позировала перед объективом фотографа, примеряя на себя соблазнительные пеньюары, трусики и чулки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кейт Аптон в США признали самой сексуальной женщиной, а также о том, что она позировала на видео топлес.