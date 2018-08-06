Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике

Известная поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала на собственной странице в социальной сети Instagram еще один соблазнительный снимок.

Перед сольным концертом певица, очевидно, решила принять по полной программе солнечные ванны у изумрудной воды бассейна. Каменских облачилась в откровенный купальник с «леопардовым» принтом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Каменских похвасталась аппетитными формами в мини-бикини, а также побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком.