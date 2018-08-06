"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике

Даша Астафьева

Украинская поп-исполнительница, прославившаяся участием в группе Nikita и съемками в легендарном мужском журнале Playboy, Даша Астафьева, в очередной раз «разожгла» воображение фанатов откровенным фото.

В этот раз певица кокетливо позировала перед камерой, облаченная лишь в откровенном купальнике-бикини из блестящих пайеток и громадной соломенной шляпе.

«С летом в этом году разговор короткий», − подписала Астафьева снимок.

Ее фанаты и подписчики немедленно пришли в неописуемый восторг.

«Красотулька!», «Beautiful», «Хороша», «Шикарное фото. Шикарные сисяо», «Красотка», − написали они в комментариях

.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Астафьева обнажалась перед объективом фотографа, а также позировала в необычном платье.