Кузина принца Гарри "положила" на приличия и прогулялась с голой грудью: фото

Амелия Виндзор, британская аристократка и двоюродная сестра принца Гарри, в прошлом известного своей бесшабашностью гуляки, а ныне – степенного супруга Меган Маркл, отличилась прогулкой с голой грудью по пляжу.

22-летня дочь графа Сент-Эндрюса спокойно купалась, прогуливалась, читала и принимала пищу в пляжном ресторане, сверкая своим молодым бюстом. Стойкое ощущение, что никаких правил, которые положено соблюдать Виндзорам (британская королевская династия – «Главред»), Амелия вообще не желает придерживаться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритания художница сделала из женских "грудей" цветочные горшки.