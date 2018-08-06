Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип

Лобода

Известная украинская поп-певица Светлана Лобода презентовала новый клип, он был снят на композицию “SuperStar”.

Видеоработа в понедельник, 6 августа, появилась на канале исполнительницы в YouTube и собрала свыше 295 тысяч просмотров.

На ролике, в частности, есть сцена женской мастурбации и поцелуй двух мужчин.

“Мы так долго ждали этого дня. Премьера “SuperStar”... Спасибо всей моей команде за бессонные дни и ночи”, — написала исполнительница на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.