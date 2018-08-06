Алексей Панин в Крыму позировал голым

Алексей Панин в Крыму сфотографировался обнаженным

Российский актер Алексей Панин выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлен в захваченном РФ Крыму в воде голым.

Снимок был сделан на нудистском пляже возле горы Кошка, говорится на странице артиста в Instagram.

“Место, где живет счастье”, — подписал фото Панин.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Красава, умеет отдыхать”, — считает pisankovladimir.“Панин крут”, — написал dimaanisimov9123. “Какая прозрачная вода, кайф”, — отметила ellynasyranbekova.

Алексей Панин в Крыму сфотографировался обнаженным

Ранее сообщалось, что Алексей Панин в России позировал голым, сидя на подоконнике. Посмотреть снимок актера можно здесь.