“Правда, идеальная!”. Глюкоза позировала в белоснежном купальнике

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сфотографировалась в белоснежном купальнике

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на фоне волн в белоснежном сдельном купальнике.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал более 33 тысяч лайков.

“Вдохните”, — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. “Правда, идеальная!”, — считает natali112128.

“Быстро оденься и не сверкай телесами”, — написал aleksei.bardin. “Супер-супер. Красивая. Завидую молча. Шикарная женщина”, — отметила ritailina7.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) сфотографировалась в белоснежном купальнике

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.